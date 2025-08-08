Раскрыто количество пострадавших в Нальчике Пять человек пострадали из-за обрыва канатной дороги в Нальчике

Пять человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике (Кабардино-Балкария), передает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф региона. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Пострадали пять человек, тяжелых нет, — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы генерального управления МЧС России по региону, пострадала лишь одна женщина. В настоящее время производится эвакуация людей с канатной дороги.

В настоящее время эвакуировано 10 человек. Одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет. Спасательные работы продолжаются, — сказано в сообщении ведомства.

Канатная дорога тянется из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута составляет 675 метров.

Также сообщалось, что в 2024 году на этой канатной дороге произошло ЧП — из-за внезапной поломки были эвакуированы 12 человек. До этого, в 2021 году, из кресла выпали женщина с ребенком.