Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:50

Раскрыто количество пострадавших в Нальчике

Пять человек пострадали из-за обрыва канатной дороги в Нальчике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике (Кабардино-Балкария), передает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф региона. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.

Пострадали пять человек, тяжелых нет, — сказано в сообщении.

По информации пресс-службы генерального управления МЧС России по региону, пострадала лишь одна женщина. В настоящее время производится эвакуация людей с канатной дороги.

В настоящее время эвакуировано 10 человек. Одна женщина пострадала. По предварительной информации, погибших нет. Спасательные работы продолжаются, — сказано в сообщении ведомства.

Канатная дорога тянется из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута составляет 675 метров.

Также сообщалось, что в 2024 году на этой канатной дороге произошло ЧП — из-за внезапной поломки были эвакуированы 12 человек. До этого, в 2021 году, из кресла выпали женщина с ребенком.

Кабардино-Балкария
пострадавшие
МЧС
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.