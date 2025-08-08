Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
МЧС проводит операцию по спасению пострадавших в Нальчике

Mash: несколько туристов остаются на оборванной канатной дороге в Нальчике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Несколько туристов застряли на высоте при обрыве канатной дороги в Нальчике, сообщает Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, в настоящее время эвакуировать их пытаются спасатели. По данным центра медицины катастроф, всего пострадали пять человек.

Канал сообщает, что отдыхающие упали с высоты в пять метров, что равносильно нескольким этажам здания. На месте работают экстренные службы, в том числе полиция.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.

Ранее в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.

До этого полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи. Инцидент, предположительно, случился во время дня открытых дверей на курорте «Газпром Поляна». В этот день проезд на канатных дорогах к вершинам «Лаура» и «Альпика» стоил всего 100 рублей по специальному тарифу, что привлекло большое число туристов.

