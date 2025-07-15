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15 июля 2025 в 16:43

Участников драки у канатной дороги в Сочи задержали

Полиция задержала четырех туристов, устроивших драку у канатной дороги в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Теперь правонарушителям грозит штраф или 15 суток ареста.

Ими (участниками потасовки — NEWS.ru) оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области. Выяснилось, что мужчины знакомы друг с другом, причины конфликта они пояснить не смогли. Каждый из них привлечен к административной ответственности, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент, предположительно, случился во время дня открытых дверей на курорте «Газпром Поляна». В этот день проезд на канатных дорогах к вершинам «Лаура» и «Альпика» стоил всего 100 рублей по специальному тарифу, что привлекло большое число туристов. Видео с массовым скоплением людей и дракой на курорте появилось в ряде Telegram-каналов.

До этого в Подмосковье мужчины устроили драку с поножовщиной, где 40-летний дебошир ударил своего оппонента холодным оружием на выходе из магазина. Инцидент произошел в поселке Правдинский.

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