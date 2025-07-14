Полиция разыскивает туристов после драки на канатной дороге в Сочи В Сочи полиция ищет участников драки на канатной дороге горнолыжного курорта

Сотрудники полиции Сочи ведут поиск участников конфликта, произошедшего на канатной дороге горнолыжного курорта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Видео с массовым скоплением людей и дракой на курорте появилось в ряде Telegram-каналов.

Правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личности нарушителей, и пообещали принять процессуальное решение по итогам проверки. Инцидент, предположительно, случился во время дня открытых дверей на курорте «Газпром Поляна». В этот день проезд на канатных дорогах к вершинам «Лаура» и «Альпика» стоил всего 100 рублей по специальному тарифу, что привлекло большое число туристов.

Ранее в Подмосковье мужчины устроили драку с поножовщиной, где 40-летний дебошир ударил своего оппонента холодным оружием на выходе из магазина. Инцидент произошел в поселке Правдинский.

Футболист Федор Смолов угодил в скандал после драки в одном из кафе Москвы. По данным источника, в конце мая он вступил в конфликт с двумя посетителями. Здесь же в 2018 году дебош устроили футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.