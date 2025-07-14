Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 14:54

Полиция разыскивает туристов после драки на канатной дороге в Сочи

В Сочи полиция ищет участников драки на канатной дороге горнолыжного курорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции Сочи ведут поиск участников конфликта, произошедшего на канатной дороге горнолыжного курорта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Видео с массовым скоплением людей и дракой на курорте появилось в ряде Telegram-каналов.

Правоохранители проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личности нарушителей, и пообещали принять процессуальное решение по итогам проверки. Инцидент, предположительно, случился во время дня открытых дверей на курорте «Газпром Поляна». В этот день проезд на канатных дорогах к вершинам «Лаура» и «Альпика» стоил всего 100 рублей по специальному тарифу, что привлекло большое число туристов.

Ранее в Подмосковье мужчины устроили драку с поножовщиной, где 40-летний дебошир ударил своего оппонента холодным оружием на выходе из магазина. Инцидент произошел в поселке Правдинский.

Футболист Федор Смолов угодил в скандал после драки в одном из кафе Москвы. По данным источника, в конце мая он вступил в конфликт с двумя посетителями. Здесь же в 2018 году дебош устроили футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Россия
Краснодарский край
Сочи
туристы
полиция
розыски
драки
Газпром
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России 19-летний солдат-срочник погиб после теплового удара
Макрон выступил перед армией Францией с необычным призывом
Главу курской Корпорации развития обвинили во вредительстве
В США рассказали о готовности Трампа «ударить кувалдой» по России
Роза Сябитова оценила идею создать площадки для романтических знакомств
Зеленский поменял главу правительства Украины
«Радостно объявим миру»: военэксперт раскрыл важную роль Краматорска
Синоптик ответила, ждать ли этим летом температурных рекордов в Москве
В Германии раскрыли план по закупке систем Patriot для передачи Украине
Пропажа вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке попала под прицел СК
Суд вынес приговор Акунину по делу о терроризме
Тревожный сон о тюрьме: к чему снится побег или выход на волю?
Маск раскрыл новые детали о модели ИИ Grok 4
В ГД раскрыли, что мешает Евросоюзу готовиться к конфликту с Россией
Орган Сталина: почему нацисты боялись «Катюши» больше смерти
Автоэксперт раскрыл, чем грозит мытье машины в жару
Не рулеты и не оладьи! Готовлю из кабачков торт: 7 лучших рецептов
Юрист ответил, что грозит перекрывшим дорогу военному грузовику мигрантам
Ест борщ, пьет водку: что известно о бразильском бойце — фанате «Матушки»
«Мощный пенек»: стало известно, что даст взятие ВС России Краматорска
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.