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05 июля 2025 в 05:18

Российский футболист устроил драку с посетителями «Кофемании»

SHOT: Смолов подрался с двумя мужчинами в московской «Кофемании»

Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футболист Федор Смолов оказался в центре скандала после инцидента в московском кафе, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, 28 мая он вступил в конфликт с двумя посетителями заведения «Кофемания» на Большой Никитской, где в 2018 году устроили дебош его коллеги Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Инцидент произошел на следующий день после того, как «Краснодар» объявил об окончании контракта с игроком. По предварительной информации, посетители могли спровоцировать бывшего форварда сборной России замечаниями о его игре, после чего Смолов набросился на них с кулаками. В результате конфликта пострадали двое мужчин.

После драки ситуация приняла неожиданный оборот. Пострадавшие попытались вымогать у Смолова деньги, угрожая публикацией видео инцидента. Однако футболист не поддался на шантаж, и запись все равно появилась в Сети.

По информации SHOT, вымогатели начали торг с одного миллиона рублей. Когда футболист предварительно согласился, тут же запросили сразу три миллиона. После этого спортсмен понял, что сумма продолжит расти и отказался платить.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру за рубежом. К 35-летнему футболисту проявили интерес клубы из чемпионатов Катара и ОАЭ. Речь идет о клубах, не претендующих на высокие места в турнирных таблицах. Потенциальные работодатели предлагают Смолову контракт с относительно небольшой зарплатой.



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