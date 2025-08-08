Названа возможная причина обрыва канатной дороги в Нальчике Канатная дорога в Нальчике могла оборваться в результате износа

Канатная дорога в Нальчике Кабардино-Балкарии могла оборваться в результате износа, сообщил ТАСС источник в оперативных службах. По данным МЧС, в результате происшествия пострадали 10 человек, их состояние не уточняется.

В качестве причины ЧП рассматривается износ троса или других частей канатки. В ходе расследования будут проверены все версии, — сказал собеседник агентства.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.

Ранее о ЧП в курортной зоне Нальчика сообщила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, на место незамедлительно выдвинулись спасатели министерства и все экстренные службы.

В Сети появилось видео с канатной дорогой. На опубликованных кадрах видно, как на уцелевшей части строения остаются висеть люди, а часть рухнула на набережной.

До этого в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.