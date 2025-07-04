Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 19:25

Напавшие на сотрудника ДПС в Нальчике использовали холодное оружие

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Напавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. По его словам, один из злоумышленников уничтожен, получившему ранение полицейскому оказывают необходимую помощь.

Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Коков.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Нальчике произошла стрельба — двое вооруженных мужчин напали на сотрудника ДПС. По данным источника, полицейский тяжело ранен, врачи борются за его жизнь.

По данным SHOT, один из нападавших на полицейского задержан, второй — ликвидирован. Как пишет канал, оба были сторонниками «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В начале мая в Махачкале также произошло нападение на полицейских. На пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова трое мужчин подбежали к машине Госавтоинспекции и начали стрельбу из автоматов. Завязалась перестрелка, в ходе которой одного из злоумышленников удалось ликвидировать. В итоге двое преступников угнали автомобиль ДПС и пытались на нем скрыться от правоохранительных органов. Сотрудники МВД оперативно оцепили район, в городе был объявлен план-перехват, в итоге убийц задержали.

нападения
Нальчик
кбр
полиция
ДПС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.