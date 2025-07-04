Напавшие на сотрудника ДПС в Нальчике использовали холодное оружие

Напавшие на наряд ДПС в Нальчике использовали холодное оружие, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. По его словам, один из злоумышленников уничтожен, получившему ранение полицейскому оказывают необходимую помощь.

Сегодня в Нальчике около 18:00 произошло нападение на сотрудника ДПС МВД по Кабардино-Балкарской Республике с использованием холодного оружия. Нападавший уничтожен. Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Коков.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что в Нальчике произошла стрельба — двое вооруженных мужчин напали на сотрудника ДПС. По данным источника, полицейский тяжело ранен, врачи борются за его жизнь.

По данным SHOT, один из нападавших на полицейского задержан, второй — ликвидирован. Как пишет канал, оба были сторонниками «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В начале мая в Махачкале также произошло нападение на полицейских. На пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова трое мужчин подбежали к машине Госавтоинспекции и начали стрельбу из автоматов. Завязалась перестрелка, в ходе которой одного из злоумышленников удалось ликвидировать. В итоге двое преступников угнали автомобиль ДПС и пытались на нем скрыться от правоохранительных органов. Сотрудники МВД оперативно оцепили район, в городе был объявлен план-перехват, в итоге убийц задержали.