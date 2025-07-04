Вооруженные люди напали на полицейского в Нальчике

В Нальчике Кабардино-Балкарии произошла стрельба — двое вооруженных мужчин напали на сотрудника ДПС, сообщил Telegram-канал «112», опубликовав соответствующие кадры. По данным источника, полицейский тяжело ранен, врачи борются за его жизнь.

По данным SHOT, один из нападавших на полицейского задержан, второй — ликвидирован. Как пишет канал, оба были сторонниками «Исламского государства» (ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В начале мая в Махачкале также произошло нападение на полицейских. На пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова трое мужчин подбежали к машине Госавтоинспекции и начали стрельбу из автоматов. Завязалась перестрелка, в ходе которой одного из злоумышленников удалось ликвидировать. В итоге двое преступников угнали автомобиль ДПС и пытались на нем скрыться от правоохранительных органов. Сотрудники МВД оперативно оцепили район, в городе был объявлен план «Перехват», в итоге убийц задержали.

Раненый участник нападения на полицейских в Махачкале признал свою вину и рассказал подробности инцидента. Обвинение было предъявлено одному из нападавших, который находился в медицинском учреждении.