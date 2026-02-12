Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 18:27

Готовивший взрыв на вокзале в Нальчике россиянин услышал суровый приговор

Жителя Нальчика приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку взрыва на вокзале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Нальчика Виталию Гайворонскому и признал его виновным в приготовлении к совершению теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры в столице Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости. Его приговорили к 20 годам тюрьмы.

Подсудимый с целью оказания помощи СБУ в деятельности, направленной против безопасности России, выбрал место взрыва — железнодорожный вокзал Нальчика, о чем сообщил сотруднику СБУ, — сказано в решении.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Как установило следствие, в 2023 году Гайворонский был завербован сотрудником Службы безопасности Украины, который склонил его к сотрудничеству с иностранной спецслужбой. В декабре того же года злоумышленник извлек из тайника готовое взрывное устройство. Также он приобрел составные части для самостоятельного изготовления еще одной бомбы. 13 декабря 2023 года сужчину задержали правоохранители.

Ранее 13-летнего жителя Сочи поместили в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. Суд принял решение об изоляции подростка сроком до 30 суток. Учащийся шестого класса одной из городских школ с января текущего года готовил теракт. Объектом нападения должно было стать его собственное учебное заведение.

Нальчик
теракты
приговоры
суды
