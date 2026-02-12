Готовивший взрыв на вокзале в Нальчике россиянин услышал суровый приговор Жителя Нальчика приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку взрыва на вокзале

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Нальчика Виталию Гайворонскому и признал его виновным в приготовлении к совершению теракта на объекте железнодорожной инфраструктуры в столице Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости. Его приговорили к 20 годам тюрьмы.

Подсудимый с целью оказания помощи СБУ в деятельности, направленной против безопасности России, выбрал место взрыва — железнодорожный вокзал Нальчика, о чем сообщил сотруднику СБУ, — сказано в решении.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.

Как установило следствие, в 2023 году Гайворонский был завербован сотрудником Службы безопасности Украины, который склонил его к сотрудничеству с иностранной спецслужбой. В декабре того же года злоумышленник извлек из тайника готовое взрывное устройство. Также он приобрел составные части для самостоятельного изготовления еще одной бомбы. 13 декабря 2023 года сужчину задержали правоохранители.

