Рухнувшая канатная дорога в российском регионе попала на видео Опубликованы кадры с оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике

В Сети появилось видео с канатной дорогой, оборвавшейся в кабардино-балкарском Нальчике. На опубликованных Telegram-каналом Baza кадрах видно, как на уцелевшей части строения остаются висеть люди, а часть рухнула на набережной.

Это все еще ладно, там еще люди остались, сидят на канатке, тут вообще полностью все упало, — говорит снявший видео очевидец.

Отмечается, что до десяти человек могли пострадать в результате инцидента. Сотрудники экстренных служб в настоящий момент снимают людей с высоты.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.

Ранее о ЧП в курортной зоне Нальчика сообщила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, на место незамедлительно выдвинулись спасатели министерства и все экстренные службы.

Прежде в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.