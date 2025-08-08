Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 18:27

Рухнувшая канатная дорога в российском регионе попала на видео

Опубликованы кадры с оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сети появилось видео с канатной дорогой, оборвавшейся в кабардино-балкарском Нальчике. На опубликованных Telegram-каналом Baza кадрах видно, как на уцелевшей части строения остаются висеть люди, а часть рухнула на набережной.

Это все еще ладно, там еще люди остались, сидят на канатке, тут вообще полностью все упало, — говорит снявший видео очевидец.

Отмечается, что до десяти человек могли пострадать в результате инцидента. Сотрудники экстренных служб в настоящий момент снимают людей с высоты.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.

Ранее о ЧП в курортной зоне Нальчика сообщила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, на место незамедлительно выдвинулись спасатели министерства и все экстренные службы.

Прежде в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.

Россия
Кабардино-Балкария
канатная дорога
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось
Пассажиры «застряли» в самолете на 28 часов без еды
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.