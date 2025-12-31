Си Цзиньпин заявил об уверенном шаге вперед в отношениях Китая и России

Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину новогоднее поздравительное послание, текст опубликовал МИД Китая. Он подвел итоги межгосударственного сотрудничества.

2025 год стал годом, когда российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сделали уверенный шаг вперед, — заявил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул значимость личных контактов, напомнив о двух полноформатных встречах в Москве и Пекине. Он также выделил ключевые достижения практического взаимодействия, достигнутые за последние 12 месяцев. Среди наиболее значимых результатов отмечено успешное введение безвизового режима.

По мнению Пекина, достигнутый уровень доверия позволяет России и Китаю эффективно реагировать на современные вызовы. Завершая послание, Си Цзиньпин подтвердил курс на углубление стратегического союза в наступающем 2026 году.

Ранее Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина другом и партнером, подчеркнув, что личное доверие лидеров является главной основой развития двусторонних отношений. Президент отметил, что взаимодействие Москвы и Пекина стало важным фактором для поддержания глобальной стабильности.