19 декабря 2025 в 14:34

Путин назвал самого надежного друга России

Путин: Си Цзиньпин является надежным другом и стабильным партнером России

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин является надежным другом и стабильным партнером России, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Мероприятие стартовало в Гостином дворе в 12:00 мск.

Я оцениваю председателя Си Цзиньпина как моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. Это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений, — подчеркнул глава государства.

По его словам, постоянное взаимодействие Москвы и Пекина — это существенный фактор стабильности в мире. Также российский лидер выразил надежду, что в таком ключе Россия и Китай продолжат развивать сотрудничество как в ближайшее время, так и в более отдаленной исторической перспективе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай является вторым по значимости торговым партнером республики после России. Он отметил, что КНР сегодня — абсолютный лидер в мире и к этой древней цивилизации нужно относиться соответственно.

До этого стало известно, что бронирование отелей в Китае самостоятельными туристами из России увеличилось на рекордные 70% в годовом исчислении. Такой значительный рост спроса был зафиксирован за первые три месяца действия безвизового режима между странами.

