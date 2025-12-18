Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России

Китай является вторым по значимости торговым партнером Белоруссии после России, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая с посланием к народу и парламенту на Всебелорусском народном собрании. Он отметил, что КНР сегодня — абсолютный лидер в мире и к этой древней цивилизации нужно относиться соответственно, передает БелТА.

Китайская Народная Республика — это второй после России торговый партнер. Сегодня — абсолютный лидер в мире, — подчеркнул он.

Белорусский лидер отметил, что с Китайской Народной Республикой можно только договариваться. Соединенные же Штаты, по его словам, «опоздали на 25 лет» и сейчас они страну не остановят.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский сообщил, что западные страны отрабатывают переброску вооруженных сил НАТО к границе Белоруссии, модернизируя порты, дороги и аэродромы. По его словам, такие действия — часть политики эскалации и милитаризации. Политик отметил, что Запад продолжает выделять значительные ресурсы под предлогом угрозы со стороны Белоруссии.