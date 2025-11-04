Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 14:46

На Западе готовятся к переброске войск к границе Белоруссии

Совбез Белоруссии: НАТО отрабатывает переброску войск к границе страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Западные страны отрабатывают переброску вооруженных сил НАТО к границе Белоруссии, модернизируя порты, дороги и аэродромы, рассказал заместитель секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский. По его словам, такие действия — часть политики эскалации и милитаризации, при этом белорусские меры носят исключительно сдерживающий характер, передает агентство БелТА.

На сегодняшний день <...> отрабатываются вопросы скорейшей переброски вооруженных сил стран НАТО к нашим границам. <...> Модернизируются балтийские порты в Литве, Польше, ремонтируются мосты, чтобы пропускать тяжелую технику, ремонтируются и строятся новые дороги, новые военные аэродромы, — подчеркнул Неверовский.

Политик отметил, что западные страны продолжают выделять значительные ресурсы под предлогом угрозы со стороны Белоруссии. Так, приграничные территории Литвы и Польши активно укрепляются в рамках программ «Балтийская линия обороны» и «Восточный щит». Также проводятся инженерные работы, переселяют местных жителей и усиливают контрразведку. При этом на белорусской стороне фиксируются случаи контрабанды с использованием сим-карт литовских операторов.

Неверовский уточнил, что решение Белоруссии разместить на своей территории российский ракетный комплекс «Орешник» и тактическое ядерное оружие носит исключительно оборонительный характер и не подразумевает агрессии против соседей.

Ранее представитель командования НАТО генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня заявил о планах интегрировать беспилотники в войска на восточном фланге Альянса к середине 2026 года. По его словам, страны Блока начнут активное тестирование дронов и систем борьбы с ними с начала 2026 года, чтобы включить их в единую систему ПВО.

НАТО
Белоруссия
военные учения
границы
