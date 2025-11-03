Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 13:30

«Коктейль смертельных атак»: НАТО готовит армию БПЛА на границе с Россией

Генерал Чолпоня сообщил о внедрении НАТО беспилотников у российской границы

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

НАТО интегрирует беспилотники в войска, развернутые на восточном фланге военного блока, к середине 2026 года, сообщил Euractiv представитель командования Альянса по трансформации генерал-майор Константин-Адриан Чолпоня. Он предупредил, что без этих мер силы страны якобы могут столкнуться с «коктейлем смертельных атак беспилотников».

Альтернативы интеграции дронов не существует, — заявил генерал.

По словам Чолпони, с начала 2026 года страны НАТО начнут активно тестировать беспилотники и системы борьбы с ними, прежде чем включить их в боевые подразделения, в первую очередь на восточном направлении. Он добавил, что Альянс намерен сделать дроны частью единой системы противовоздушной обороны в рамках операции «Восточный часовой», направленной на защиту воздушного пространства блока.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что Россия обладает абсолютным правом на обеспечение своей безопасности. По ее словам, военная спецоперация на Украине стала следствием размещения военнослужащих и ракетных систем НАТО вблизи границ РФ.

