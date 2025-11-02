В Германии признали право России бороться за свою безопасность

В Германии признали право России бороться за свою безопасность Вагенкнехт заявила, что Россия имеет право на обеспечение своей безопасности

Российская сторона имеет полное право на обеспечение собственной безопасности, заявила в эфире телеканала 2DF лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. По ее словам, специальная операция на Украине началась из-за военнослужащих и ракет НАТО на российской границе.

Они начали <…> [специальную операцию], потому что не хотели, чтобы на их границе были солдаты НАТО, ракеты НАТО, — убеждена Вагенкнехт.

Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала Запад о последствиях таких действий. Однако лидеры стран не придали этому значения, констатировала Вагенкнехт.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Россия значительно превосходит западные страны в военно-технической сфере. Он усомнился в возможностях государств в области разработки и производства современных систем вооружения.

Вместе с этим авторы Euractiv признали серьезные трудности с переброской военной техники на Украину. По словам журналистов, подразделениям НАТО потребуются недели для прибытия в зону конфликта из-за сложной логистики и бюрократических процедур.