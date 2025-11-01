В Европе посчитали сложными переброски военной техники на Украину Euractiv: переброска на Украину военной техники НАТО займет недели

В Европе признали серьезные трудности с переброской военной техники на Украину, передает Euractiv. По информации издания, военным подразделениям стран НАТО потребуются недели для прибытия в зону конфликта из-за сложной логистики и бюрократических процедур.

В материале говорится, что проблема стала актуальной на фоне вывода части американских войск от восточной границы НАТО и поиска Европой своей роли в обеспечении режима прекращения огня. Как пояснил представитель португальских вооруженных сил, даже при 41 часе чистого времени в пути реальные сроки увеличиваются из-за необходимости получать дипломатические разрешения в каждой стране следования.

Перемещение войск зависит от установленных отношений между армиями разных государств и скорости оформления документов. Транспортировка военной техники, осуществляемая на платформах и тяжелых грузовиках по морским и сухопутным маршрутам, представляет собой сложную логистическую операцию, требующую координации множества стран, отметили в издании.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия, правительства стран ЕС и НАТО разрабатывают механизм для быстрой передислокации тяжелой военной техники в случае конфликта. Согласно плану, предлагается сформировать общий транспортный пул, который государства смогут использовать для переброски.