Европа готовится к худшему и создает общий транспортный коридор FT: в Европе создается система быстрой переброски военной техники

Еврокомиссия, правительства стран ЕС и НАТО разрабатывают механизм для быстрой передислокации тяжелой военной техники в случае конфликта, передает Financial Times (FT). Согласно плану, предлагается сформировать общий транспортный пул, который государства смогут использовать для переброски.

ЕК работает совместно с национальными правительствами и НАТО над координацией совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент в случае конфликта — пишет издание.

Также рассматривается создание общеевропейского парка грузовиков и вагонов, но реализация этой идеи осложнена бюджетными ограничениями. По данным FT, предложения по модернизации логистики и снижению бюрократических барьеров при перемещении военных грузов будут представлены уже в следующем месяце.

Тем временем председатель Ассоциации юристов РФ, президент Российского книжного союза (РКС), бывший премьер России Сергей Степашин заявил, что Третья мировая война уже началась, но она идет в гибридном формате. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российское государство не проиграет.