26 октября 2025 в 18:22

Бывший премьер России высказался о третьей мировой войне

Экс-премьер Степашин: третья мировая война уже началась в гибридном формате

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Третья мировая война уже началась, но она идет в гибридном формате, заявил председатель Ассоциации юристов РФ, президент Российского книжного союза (РКС), бывший премьер России Сергей Степашин на международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии, организованном обществом «Знание» совместно с Россотрудничеством. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, российское государство не проиграет в этой войне.

Сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны. Как военный человек, я хочу сказать, что она, по сути своей, уже началась — пока в гибридном варианте. Я хочу откровенно сказать, как русский человек, как советский человек, как человек, который любит свою родину — мы не проиграем, поверьте мне, — высказался Степашин.

Экс-премьер считает, что Россия никогда не сталкивалась со столь сложными временами, ни при Карибском кризисе, ни во время войн в Афганистане или Вьетнаме, ни при распаде СССР. Он пояснил, что сейчас страна столкнулась не просто с «анти-Россией», а агрессией всего цивилизованного мира, который хочет «поставить на колени» многополярный мир.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают большие бюджеты на вооружения постоянной риторикой о приближении третьей мировой войны. Он обвинил политиков в попытке нагнетать ситуацию и раскручивании подобных тезисов.

