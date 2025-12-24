Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 08:48

Китаист предсказал судьбу Украины в 2026 году

Китаист Виногродский: Украина после завершения СВО никогда не будет прежней

Бронислав Виногродский Бронислав Виногродский Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

После завершения спецоперации Украина больше не будет такой, как прежде, заявил NEWS.ru специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский. По его словам, возврата к прежнему состоянию ожидать не стоит, несмотря на продолжающиеся переговоры, на которых речь идет, в частности, о закреплении статус-кво.

Конечно, какие-то изменения будут. Но тут точно не берусь все предсказывать. Одно могу сказать точно — возврата к тому, что было у Украины до начала СВО, уже не будет. Все уже произошло, по сути дела. Речь идет о закреплении этого статус-кво, что сейчас, собственно, и обговаривается, — сказал Виногродский.

Ранее основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин спрогнозировал, что на рубеже 2026–2027 годов на Украине произойдет смена власти. По его словам, следующая администрация будет очень жесткой. Астролог считает, что после этого в стране начнется «такая чистка, что мало не покажется». Он также отметил, что Украину в будущем «разрежут на куски», а ее нынешний президент Владимир Зеленский после снятия с поста «будет бегать по миру, пытаться спастись от пули какого-нибудь террориста».

прогнозы
Украина
СВО
мнения
переговоры
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев призвал признать украинский национализм деструктивной идеологией
Ликер из белого шоколада за 10 минут: нежный и пьянящий!
В США оценили заявления НАТО об ударах по Калининграду
ФСБ задержала участников «карточной» мафии
Взрыв машины ДПС в Москве 24 декабря: последние новости, сколько погибших
Выросло число сбитых украинских дронов в Севастополе
Сотрудники ФСБ поймали шпиона СБУ из Мелитополя
Путин оценил работу Госдумы в осеннюю сессию
Экология дома: как окна помогают уменьшить углеродный след
Суд оставил без движения иск блогера к Елене Малышевой
В Госдуме оценили идею установки родительского контроля на гаджеты
Стало известно о смерти Бондарчука
ВСУ попытались атаковать предприятие в Оренбургской области
Стало известно, какие подарки хотят получить на Новый год россияне
Астрономы раскрыли дату первого в 2026 году звездопада
Насиловал пятерых родных детей: тунеядец и алкаш оказался педофилом
Первый российский арктический газовоз спустили на воду
На границе ЕС начали разворачивать посылки из России по странной причине
В Кремле отреагировали на возможные реформы от Козака
Путин назвал добрососедскими отношения Москвы и Баку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.