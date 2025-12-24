Китаист предсказал судьбу Украины в 2026 году

После завершения спецоперации Украина больше не будет такой, как прежде, заявил NEWS.ru специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский. По его словам, возврата к прежнему состоянию ожидать не стоит, несмотря на продолжающиеся переговоры, на которых речь идет, в частности, о закреплении статус-кво.

Конечно, какие-то изменения будут. Но тут точно не берусь все предсказывать. Одно могу сказать точно — возврата к тому, что было у Украины до начала СВО, уже не будет. Все уже произошло, по сути дела. Речь идет о закреплении этого статус-кво, что сейчас, собственно, и обговаривается, — сказал Виногродский.

Ранее основатель и ректор Академии астрологии Михаил Левин спрогнозировал, что на рубеже 2026–2027 годов на Украине произойдет смена власти. По его словам, следующая администрация будет очень жесткой. Астролог считает, что после этого в стране начнется «такая чистка, что мало не покажется». Он также отметил, что Украину в будущем «разрежут на куски», а ее нынешний президент Владимир Зеленский после снятия с поста «будет бегать по миру, пытаться спастись от пули какого-нибудь террориста».