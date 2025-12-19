Стала известна позиция Вали Карнавал по скандалу с квартирой Долиной

Блогер и певица Валя Карнавал не высказывает публично свое мнение об истории с квартирой Ларисы Долиной, сказала NEWS.ru ee PR-менеджер Марина Зацепина. Она заявила, что знаменитость не видит в этом необходимости.

Валя Карнавал не комментирует эту историю. Зачем нам это? Валя сейчас в отпуске до 1 февраля, — сказала Зацепина.

До этого в рамках одного шоу Долина заявила, что Валентина Карнаухова (настоящее имя Карнавал) не умеет петь и не попала ни в одну ноту, поэтому ей нужно делать это дома для своих. После скандала знаменитости помирились Карнавал подарила Долиной укулеле, расписанное ромашками, с подписью «С любовью для Ларисы Долиной!». После этого Долина использовала это укулеле в своем клипе, где прозвучали строки: «Я мечтаю, чтобы музыку делали музыканты, а не куклы из пластика». В этих словах многие услышали намек на Карнавал.

Ранее стало известно, что международное агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной часть комиссии за продажу квартиры в Хамовниках. Это следует из определения Верховного суда России. Сумма возврата составила 3 млн 146 тыс. рублей, что эквивалентно двум третям от уплаченного вознаграждения.