18 декабря 2025 в 16:39

Раскрыт неожиданный факт о сделке по квартире Долиной

Долиной вернули часть денег за продажу квартиры в Хамовниках в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международное агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной часть комиссии за продажу квартиры в Хамовниках, следует из определения Верховного суда России. Сумма возврата составила 3 млн 146 тыс. рублей, что эквивалентно двум третям от уплаченного вознаграждения.

7 ноября 2024 г. между Долиной Л. А. и ООО «Вайтвилл» было заключено соглашение об урегулировании убытков, по условиям которого Долиной были возвращены денежные средства в размере 3 млн 146 тыс. рублей из 4 млн 800 тыс. рублей, переданных Б. (риелтору. — NEWS.ru) за оказанные услуги, — говорится в тексте.

Ранее из определения Верховного суда стало известно, что мошенники смогли убедить певицу Ларису Долину продать свою квартиру и передать им деньги, сыграв на ее психологических характеристиках. Аферисты учли особенности ее образа мышления и черты ее личности. При этом артистка не была осведомлена о современных формах мошенничества.

При этом Верховный суд России усмотрел серьезную правовую ошибку в решениях нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной. Инстанции неправильно применили статью Гражданского кодекса РФ о недействительности сделки, заключенной под влиянием заблуждения.

