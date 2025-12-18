В Верховном суде объяснили, почему Долина поверила мошенникам

Мошенники смогли убедить певицу Ларису Долину продать свою квартиру и передать им деньги, сыграв на ее психологических характеристиках, следует из определения Верховного суда России. Аферисты учли особенности ее образа мышления и черты ее личности. При этом артистка не была осведомлена о современных формах мошенничества.

Как следует из заключения <...> политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л. А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме, — говорится в тексте.

Согласно определению суда, мошенники воздействовали на Долину с учетом ее возрастной группы, выраженных ценностей безопасности, образа мышления и личностных черт. Певицу использовали как «инструмент для анонимизации деятельности». Так, изначально артистка не подозревала об обмане и действовала под влиянием угроз.

Аферисты искусственно создали у певицы состояние постоянного стресса, убедив, что ее жизни угрожает опасность и спастись можно только беспрекословным подчинением. Как отмечается в решении, в таких экстремальных условиях жертва теряет способность рационально мыслить и действует исходя из единственного мотива — вернуть себе чувство безопасности.

Экспертиза выявила, что Долина поверила аферистам, поскольку была в нестабильном психическом состоянии. В документе говорится, что артистка не знала о современных формах мошенничества, а также не имела рядом людей, которые могли бы ей помочь.

При этом Верховный суд России усмотрел серьезную правовую ошибку в решениях нижестоящих инстанций по делу о квартире Долиной. Инстанции неправильно применили статью Гражданского кодекса РФ о недействительности сделки, заключенной под влиянием заблуждения.