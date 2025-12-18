ВС нашел нарушение в решениях нижестоящих инстанций по делу Долиной Суды по делу Долиной неверно истолковали нормы недействительности сделки

Верховный суд России усмотрел серьезное правовое нарушение в решениях нижестоящих инстанций по делу о квартире певицы Ларисы Долиной, сообщается в определении ВС РФ. Инстанции неправильно применили статью Гражданского кодекса РФ о недействительности сделки, заключенной под влиянием заблуждения.

В определении суда говорится, что нижестоящие суды при применении ст. 178 ГК РФ допустили существенное нарушение норм права. Без устранения этой ошибки «невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов» покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, подчеркнули в Верховном суде.

Ранее адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Долина не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря.

До этого Свириденко рассказала, что Долина в ходе судебного заседания отказалась предоставлять справку о том, что она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По ее словам, об этом сообщил адвокат артистки.