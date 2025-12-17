Долина отказалась предоставлять суду справку из ПНД

Певица Лариса Долина в ходе судебного заседания отказалась предоставлять справку о том, что она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, заявила адвокат покупательницы ее квартиры Светлана Свириденко в эфире программы «Пусть говорят». По ее словам, об этом сообщил адвокат артистки.

На предварительном судебном заседании я заявила ходатайство о предоставлении этой справки, на что Долина через своего адвоката передала отказ в этом, — сказала Свириденко.

Ранее сообщалось, что Верховный суд начал систематизировать правила пересмотра сделок с недвижимостью после дела Долиной. По распоряжению председателя суда Игоря Краснова три коллегии — по гражданским, административным делам и экономическим спорам — готовят обзор судебной практики по этой теме.

Тем временем покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во встречном иске потребовала принудительно выселить исполнительницу из жилья, о чем сообщил корреспондент NEWS.ru из зала заседания Верховного суда. Она обратила внимание, что сделка была закрыта, а сама артистка получила деньги в полном объеме. Кроме того, право собственности на квартиру было переоформлено на законных основаниях.