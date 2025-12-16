Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 15:38

Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры

Зал заседаний Верховного суда, где рассматривают жалобу Полины Лурье по делу о квартире Ларисы Долиной Зал заседаний Верховного суда, где рассматривают жалобу Полины Лурье по делу о квартире Ларисы Долиной Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во встречном иске потребовала принудительно выселить исполнительницу из жилья, передает корреспондент NEWS.ru из зала заседания Верховного суда. Она обратила внимание, что сделка была закрыта, а сама артистка получила деньги в полном объеме. Кроме того, право собственности на квартиру было переоформлено на законных основаниях.

Лурье в своем встречном иске просила обеспечить суд ее выселение принудительно, — зачитала судья исковые материалы.

Сама Долина не пришла в Верховный суд, где рассматривается жалоба Лурье. Интересы певицы представляет ее адвокат Мария Пухова. Певица не присутствовала ни на заседаниях суда первой инстанции, ни при рассмотрении дела в апелляции и кассации.

В ходе заседания Пухова потребовала закрыть значительную часть судебного разбирательства по жалобе на основании предоставленных ею медицинских заключений. Однако суд отказал ей в этой просьбе. Кроме того, суд разрешил прессе остаться на рассмотрении жалобы Лурье.

