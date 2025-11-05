Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стал известен муж Вали Карнавал

Блогер Валя Карнавал сыграла свадьбу с бизнесменом Эвояном

Валя Карнавал Валя Карнавал Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Блогер и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о своем замужестве. 23-летняя звезда опубликовала фото с брачной церемонии, где продемонстрировала свадебный наряд и обручальное кольцо. Комментаторы предположили, что ее мужем стал бизнесмен Аргишти Эвоян.

На фотографиях Карнавал предстала в классическом белом платье с букетом цветов в руках. Хотя блогер не назвала имя супруга, поклонники предположили, что им стал Эвоян, поскольку с ним ее связывали романтические отношения.

До этого певец Прохор Шаляпин заявлял журналистам, что Валя Карнавал для него «слишком молода», а он для нее, в свою очередь, «бедноват». Он добавил, что его любимица среди звезд российского шоу-бизнеса — телеведущая Олеся Иванченко.

