«Староват и бедноват»: Шаляпин назвал имя артистки, от которой он «тает»

«Староват и бедноват»: Шаляпин назвал имя артистки, от которой он «тает» Шаляпин заявил, что в шоу-бизнесе ему больше всех нравится Олеся Иванченко

Певец Прохор Шаляпин заявил NEWS.ru, что блогер Валя Карнавал для него «слишком молода», а он для нее, в свою очередь, «бедноват». На закрытом показе шоу балерины Анастасии Волочковой «Одержимость» в кинотеатре «Октябрь» артист добавил, что его любимица среди звезд российского шоу-бизнеса — телеведущая Олеся Иванченко.

Для Вали Карнавал я староват. И бедноват, простите, давайте откровенно. Она для меня молода слишком. И многообещающа. Знаете, кто мне больше всех нравится в российском шоу-бизнесе? Олеся Иванченко. Это номер один в моем топе, потому что у нее натуральная какая-то красота, неиспорченная, и я просто таю, когда вижу ее, — признался артист.

Шаляпин также ранее рассказал, что обожает балерину Анастасию Волочкову. Он назвал ее настоящим другом, оценив искренность и творческие таланты. Артист отметил, что «люди немеют и шалеют от удовольствия», когда слышат пение балерины.

Ранее в эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале разгорелся конфликт между Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. Артист выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив песню «Единственная моя», но жюри раскритиковало номер, что привело к жаркой перепалке.