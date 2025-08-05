«Нравлюсь всем бабушкам страны!»: Шаляпин и Гузеева устроили скандал на шоу Шаляпин и Гузеева поссорились в эфире шоу «Перепой звезду!»

В эфире шоу «Перепой звезду!» на Первом канале разгорелся конфликт между певцом Прохором Шаляпиным и актрисой Ларисой Гузеевой. Артист выступил вместе с 24-летним участником шоу Евгением Гапоновым, исполнив песню «Единственная моя», но жюри раскритиковало номер, что привело к жаркой перепалке.

Зал по окончании выступления разразился овациями, но Гузеева осталась недовольна — ведущая шоу «Давай поженимся!» заявила, что номер был плох. Певец возмутился критикой, отметив, что его выступление было лучшим в программе. Актриса ответила, что спела бы так же, не будучи профессионалом.

У вас ни у кого нет музыкального образования. Оно у меня есть. У меня и Петра Дранги (аккордеонист, судья шоу. — NEWS.ru)! Все остальные — извините. Я нравлюсь всем бабушкам нашей страны — это самое главное, — парировал исполнитель.

Гузееву слова Шаляпина не убедили, более того — артистка раскритиковала и участника шоу Евгения Гапонова. Артистка выразила недоумение в связи с тем, что такой «красавец-молодец» взял и «затянул старперскую песню».

Тебе это зачем? Спой про то, что тебе понятно, по типу: «Лишь бы ты ходила голая рядом…» Я вообще считаю это гимном любви, классная песня — и она была бы гармоничнее. Потом вышел уже такой поживший, возмужавший, прошедший все Прохор. Помешал тебе, сбил. Спел еще хуже, чем ты! — возмутилась звезда.

Шаляпин не остался в стороне и обвинил Гузееву в непрофессионализме. Он заявил, что критика артистки является ничем иным, как проявлением хамства. В конце концов слова члена жюри вывели певца из равновесия.

Мне, извините, 41 год уже. Мне надоело! Я устал быть мальчиком для битья! Я тот, кто я есть! У меня высшее музыкальное образование. Я окончил Академию Гнесиных. Я пою вообще народные песни, а эта «Единственная моя», которую называете нафталином, но здесь хотя бы текст, извините, со смыслом, — заключил Шаляпин.

Ранее певец Прохор Шаляпин рассказал, что купил вторую квартиру в Москве на том же этаже, что и первая. Он мог бы продать старое жилье и взять одно большое, но решил остаться на прежнем месте. Теперь артист живет в двух квартирах: в одной будет гардероб, гостевая и гостиная, во второй — личная зона отдыха. По его словам, сделка состоялась всего пару недель назад.