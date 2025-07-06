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06 июля 2025 в 17:00

«Живу в двух»: Шаляпин выкупил соседнюю квартиру

Прохор Шаляпин купил вторую квартиру в Москве

Прохор Шаляпин Прохор Шаляпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Прохор Шаляпин в интервью с Дариной Высоцкой на YouTubе заявил, что купил вторую квартиру в Москве на одном этаже со старой. Артист добавил, что мог бы продать первую жилплощадь, чтобы на вырученные деньги приобрести помещение побольше, но не стал так поступать, потому что слишком привязан к старому месту.

У меня была сейчас возможность купить себе более большую квартиру и переехать из нынешней. Но я сделал выбор: купил вторую квартиру на этаже, чтобы остаться в своей. Теперь живу в двух квартирах. Хотя я мог эти деньги потратить на одну большую квартиру где-то в другом месте, — сказал Шаляпин.

В интервью «СтарХит» певец пояснил, что сделка состоялась всего две недели назад. Артист не собирается объединять помещения, в одном будет гардероб, гостевая и гостиная, а во второй останется личное пространство для отдыха.

Ранее Шаляпин заявил, что певица Надежда Кадышева не только сумела вернуть былую популярность у старшего поколения, но и стала модной у молодежи. Ранее он назвал Кадышеву и ее коллегу Надежду Бабкину «тетушками, которые свое отпели». Сейчас же, по его словам, песни в народном стиле переживают расцвет.

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