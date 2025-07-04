«Стала модной»: Шаляпин открестился от прошлой критики Кадышевой

Певица Надежда Кадышева не только сумела вернуть былую популярность у старшего поколения, но и стала модной у молодежи, выразил мнение в интервью NEWS.ru певец Прохор Шаляпин. Ранее он назвал Кадышеву и ее коллегу Надежду Бабкину «тетушками, которые свое отпели». Сейчас же, по его словам, песни в народном стиле переживают расцвет.

Сейчас пришло время народной песни. Кадышева стала модной, в том числе среди молодежи, — подчеркнул Шаляпин.

Он добавил, что также рад за певицу Татьяну Куртукову, чья песня «Матушка-земля» стала хитом. По его словам, в данном случае не телевидение навязало артистку зрителям, а сами люди заметили песню и полюбили ее. Сам Шаляпин закончил народное отделение Академии имени Гнесиных и выступает с песнями народного жанра.

Куртукова взлетела с «Матушка-земля, белая березонька». Не телевидение ее навязало зрителям, как многое навязывалось с экранов последние лет 20, а народ вытащил песню в чарты. И я очень рад за Татьяну. И рад за народную песню, — резюмировал певец.

Ранее Шаляпин заявил, что в российском шоу-бизнесе в народном жанре работают только Надежда Бабкина и Надежда Кадышева, и они «тетушки, которые свое спели». Также Шаляпин отметил, что огромному количеству молодых талантливых исполнителей в жанре народной песни не дают пробиться к зрителю.

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Надежду Кадышеву можно считать новой Примадонной российской эстрады. Он обратил внимание на значительный рост гонораров народной артистки, связанный с неожиданным всплеском популярности ее творчества среди молодежной аудитории. По словам продюсера, заработок у Кадышевой больше, чем у ее коллеги Аллы Пугачевой.