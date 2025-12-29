Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 12:55

«В самое ближайшее время»: Кремль о контактах Путина и Трампа

Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится «в самое ближайшее время», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Точную дату он называть не стал, передает ТАСС.

В самое ближайшее время, — ответил он.

Песков также рассказал, что Кремль оценит переговоры Трампа и украинского президента Владимира Зеленского после того, как получит информацию от США. Из встреча состоялась 28 декабря во Флориде.

Мы не знаем, как они прошли, поэтому мы не можем оценить, — пояснил Песков.

Предыдущий телефонный разговор состоялся в воскресенье, 28 декабря. Песков назвал их беседу продуктивной и хорошей. Переговоры состоялись перед встречей Трампа и Зеленского.

Ранее представитель Кремля рассказал, что 1 января планирует выспаться. Также он отметил, что даже в этот праздничный день будет продолжать «мониторить ситуацию».

До этого Путин пообщался по телефону с 10-летней Варварой Смахтиной. Глава государства исполнил новогоднюю мечту девочки в рамках акции «Елка желаний».

Дмитрий Песков
Владимир Путин
Дональд Трамп
политика
