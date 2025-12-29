Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова

Слова фигуриста Александра Галлямова были просто выплеском эмоций, рассказала RT его партнерша Анастасия Мишина. Она отметила, что не воспринимает слова на свой счет, а произошедшее не сказалось на качестве тренировок.

У нас нет понятия «поссорились — помирились». Мы приходим на тренировку, зная, что каждый должен выйти на лед в рабочем состоянии, без каких бы то ни было личных проблем в отношениях. И работаем, идем к какой‑то определенной цели, — рассказала Мишина.

Фигуристка отметила, что каждая тренировка проходит по определенному плану, а во время отработки движений нет места для посторонних тем. По ее словам, тратить время на выяснение отношений было непрофессионально.

Ранее сообщалось, что Галлямов назвал журналистку «больной на всю голову» за звонок ранним утром на следующий день после произвольной программы на чемпионате России. Спортсмен в своем Telegram-канале счел подлостью ее поступок и допустил публикацию номера телефона.