Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 12:58

Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова

Фигуристка Мишина: у Галлямова произошел выплеск эмоций

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Слова фигуриста Александра Галлямова были просто выплеском эмоций, рассказала RT его партнерша Анастасия Мишина. Она отметила, что не воспринимает слова на свой счет, а произошедшее не сказалось на качестве тренировок.

У нас нет понятия «поссорились — помирились». Мы приходим на тренировку, зная, что каждый должен выйти на лед в рабочем состоянии, без каких бы то ни было личных проблем в отношениях. И работаем, идем к какой‑то определенной цели, — рассказала Мишина.

Фигуристка отметила, что каждая тренировка проходит по определенному плану, а во время отработки движений нет места для посторонних тем. По ее словам, тратить время на выяснение отношений было непрофессионально.

Ранее сообщалось, что Галлямов назвал журналистку «больной на всю голову» за звонок ранним утром на следующий день после произвольной программы на чемпионате России. Спортсмен в своем Telegram-канале счел подлостью ее поступок и допустил публикацию номера телефона.

конфликты
фигуристы
эмоции
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Она мечтала уйти быстро»: Меньшова о последних днях жизни Алентовой
«Их бросало в нищету»: Панкратов-Черный о жизни Алентовой и Меньшова
Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон
«Не хватило спортивной злости»: Карякин об игре шахматиста Артемьева на ЧМ
Песков раскрыл, состоится ли телефонный разговор Путина и Зеленского
Появились детали разговора Путина и Трампа
Профайлер раскрыл, в каком состоянии Зеленский общался с Трампом
Развод с молодой женой, абьюз, любовь к Украине: как живет Виктор Логинов
Кремль отказался комментировать создание ЗСТ в Донбассе
В Кремле сообщили о серьезном недовольстве в странах Европы
«Мое плечо — это твое плечо»: Михайлов обратился к Меньшовой
Адвокат ответил, может ли Лурье принудительно выселить Долину из квартиры
Карякин поздравил шахматистку Горячкину с победой на ЧМ по рапиду
Кремль не понял сути «план Б» Зеленского
В Кремле оценили перспективы грядущих выборов в Европе
Слезы Меньшовой, венки от Путина, гроб в цветах: фото прощания с Алентовой
В Кремле оценили слова Трампа о скором завершении украинского конфликта
Фигуристка Мишина оценила поведение Галлямова
Россиян попросили отказаться от новогодних фейерверков
«В самое ближайшее время»: Кремль о контактах Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.