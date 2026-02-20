Легендарная итальянская фигуристка рассмешила Аделию Петросян на льду

Зимняя Олимпиада — 2026
Бронзовый призер Олимпиады в Сочи Каролина Костнер пообщалась с фигуристкой Аделией Петросян на репетиции общего номера гала-вечера Игр в Милане. Судя по кадрам в соцсетях, итальянка подъехала к ней на льду, сказала несколько слов и обняла, после чего россиянка улыбнулась.

Петросян выглядела смущенной. Спортсменки также успели немного поговорить, а после сфотографировались вместе.

Ранее Петросян вызвали на допинг-контроль после выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Италии. Российскую спортсменку допустили на показательные выступления на Играх, которые состоятся 21 февраля. Она заняла шестое место в женском одиночном катании. В произвольной программе фигуристка недокрутила четверной тулуп и упала при приземлении.

Тем временем призер Олимпиады в Милане Никита Филиппов заявил, что выступать под нейтральным флагом неприятно. Спортсмен отметил, что за время соревнований никто не спрашивал его о стране происхождения, поскольку «все и так знают».

