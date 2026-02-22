В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне

В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне NASA: запуск миссии Artemis II к Луне в марте откладывается из-за неполадок

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о переносе пилотируемой миссии Artemis II, написал в социальной сети Х глава агентства Джаред Айзекман. Запуск планировался на март 2026 года.

Мартовское временное окно для запуска больше не будет рассматриваться. Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает, — написал он.

Причиной стали технические неполадки, выявленные в ракете-носителе во время подготовки на космодроме во Флориде. Space Launch System (SLS) с кораблем Orion находилась на стартовой площадке с 17 января, однако в ночь на 21 февраля специалисты зафиксировали нарушения в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени. В связи с этим было принято решение вернуть носитель в сборочный цех для детального изучения и устранения неисправностей.

Айзекман пояснил, что вне зависимости от причин поломки полноценно решить проблему можно только в условиях сборочного корпуса. Следующая возможная дата старта миссии Artemis II не называется.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китайской Народной Республике из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.