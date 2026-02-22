Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 03:54

В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне

NASA: запуск миссии Artemis II к Луне в марте откладывается из-за неполадок

NASA’s Boeing Starliner NASA’s Boeing Starliner Фото: nasa.gov
Подписывайтесь на нас в MAX

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о переносе пилотируемой миссии Artemis II, написал в социальной сети Х глава агентства Джаред Айзекман. Запуск планировался на март 2026 года.

Мартовское временное окно для запуска больше не будет рассматриваться. Я понимаю, что такое развитие событий разочаровывает, — написал он.

Причиной стали технические неполадки, выявленные в ракете-носителе во время подготовки на космодроме во Флориде. Space Launch System (SLS) с кораблем Orion находилась на стартовой площадке с 17 января, однако в ночь на 21 февраля специалисты зафиксировали нарушения в подаче гелия в промежуточной криогенной двигательной ступени. В связи с этим было принято решение вернуть носитель в сборочный цех для детального изучения и устранения неисправностей.

Айзекман пояснил, что вне зависимости от причин поломки полноценно решить проблему можно только в условиях сборочного корпуса. Следующая возможная дата старта миссии Artemis II не называется.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китайской Народной Республике из-за миллиардера Илона Маска. Ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

Луна
NASA
ракеты
запуски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Захват» поселка, бездетность, скандал из-за СВО: где сейчас певица Zivert
Новые правила рассадки в самолетах начнут действовать в России
«Вступили в столкновения»: в Иране начался новый виток протестов
Зеленского предупредили о последствиях выходки против Венгрии
Названа причина задержания и допроса принца Эндрю
«Путь самоликвидации»: Мирошник назвал последствия евромайдана на Украине
Критика в Сети, Аршавин, «отношения» с Гордоном: как живет Юлия Барановская
«Обязан защищать»: лидеры Польши и Венгрии разругались из-за Украины
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие домового чата в MAX
Украина разозлилась на намерение Венгрии сохранить собственную страну
На Западе Украины прогремели взрывы
Сколько стоит доехать на авто до Сочи и Абхазии в 2026 году по М-4 «Дон»
В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне
Один школьный предмет уберут из программы средних классов в РФ
«Начался откат»: военспец сообщил об отступлении ВСУ в Сумской области
В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран
Мерц объяснил, почему он резко засобирался в Вашингтон
Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье
SHOT сообщил о серии взрывов над Саратовской областью
В Москве назвали условие сохранения переговоров по Закавказью
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.