«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 05:21

Стало известно, как Маск может повлиять на лунную гонку с Китаем

NYT: Китай может победить США в лунной гонке из-за проблем со сроками у SpaсeX

Илон Маск Илон Маск Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китайской Народной Республике из-за миллиардера Илона Маска, передает The New York Times. Отмечается, что ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

Илон Маск не раз давал обещания быстро внедрить технологические прорывы, но в итоге на это уходило больше времени, чем он предполагал, или же обещания не выполнялись, — сказано в публикации.

Проект Илона Маска, являющийся ключевым элементом программы Artemis 3, демонстрирует серьезное отставание от первоначальных сроков, уточнили в издании. Отмечается, что это ставит под сомнение возможность реализации запланированной на 2027 год высадки американских астронавтов на лунную поверхность.

Ранее стало известно, что Россия и США пришли к соглашению об эксплуатации МКС до 2028 года. Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с Даффи отметил, что до 2030 года Москва и Вашингтон будут работать над вопросом сведения с орбиты космической станции.

Илон Маск
Луна
США
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии раскрыли цель предстоящей встречи Трампа с Зеленским
Названы регионы-лидеры по числу рецидивов преступлений
Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Сахалинской области
«Мир и дружба»: в США сравнили «Интервидение» с «Евровидением»
15-летний школьник задержан после перестрелки в Подмосковье
«Поговори с ними»: Трамп обратился к постпреду США насчет нефти из России
Сон о смерти ребенка: раскрываем скрытые значения и предупреждения
Бразилия решила провести форум о демократии в ООН без важного соседа
В ФРГ назвали главного противника мира на Украине
Активное наступление и разгром за неделю: успехи ВС РФ к утру 21 сентября
Россияне стали жертвами двух видов «незаметной инфляции» в магазинах
Стало известно, как Маск может повлиять на лунную гонку с Китаем
В МВД раскрыли, как мошенники ищут жертв на сайтах знакомств
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 сентября
Переезд в другую квартиру во сне: к чему готовиться
«Дыхание осени»: синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе
Отставной военный рассказал, как ВСУ обучают колумбийских наемников
Военкоры рассказали подробности наступления ВС РФ в Степногорске
Место прощания с Кирком усилили охраной перед приездом Трампа
Украина может открыть границы для мигрантов из некоторых стран
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России
Шоу-бизнес

Пугачева рискует лишиться дохода в 28 млн рублей в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.