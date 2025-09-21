Стало известно, как Маск может повлиять на лунную гонку с Китаем

Соединенные Штаты столкнулись с реальной угрозой уступить лидерство в лунной программе Китайской Народной Республике из-за миллиардера Илона Маска, передает The New York Times. Отмечается, что ключевой проблемой стало значительное отставание в разработке лунного посадочного модуля компанией SpaceX.

Илон Маск не раз давал обещания быстро внедрить технологические прорывы, но в итоге на это уходило больше времени, чем он предполагал, или же обещания не выполнялись, — сказано в публикации.

Проект Илона Маска, являющийся ключевым элементом программы Artemis 3, демонстрирует серьезное отставание от первоначальных сроков, уточнили в издании. Отмечается, что это ставит под сомнение возможность реализации запланированной на 2027 год высадки американских астронавтов на лунную поверхность.

