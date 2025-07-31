Россия и США решили, сколько осталось «жить» МКС Баканов: Роскосмос и NASA договорились об эксплуатации МКС до 2028 года

Россия и США пришли к соглашению об эксплуатации МКС до 2028 года, заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов по итогам встречи с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. До 2030 года Москва и Вашингтон будут работать над вопросом сведения с орбиты космической станции, передает ТАСС.

Диалог прошел неплохо. Мы договорились о том, что эксплуатируем МКС до 2028 года. Очень важно, что руководитель новый NASA это подтвердил. И до 2030 года занимаемся вопросом сведения ее с орбиты, — сказал Баканов.

Ранее в Роскосмосе сообщили о проведении первых с 2018 года очных переговоров главы госкорпорации и руководителя NASA, в ходе которых стороны обсуждали вопрос дальнейшего использования МКС. Также Баканов и Даффи в ходе встречи подняли темы сотрудничества России и США в сфере освоения Луны и дальнего космоса.

Кроме того, о необходимости отправить МКС «на пенсию» заявил и американский предприниматель Илон Маск. Вместо поддержки космической станции миллиардер порекомендовал сосредоточить усилия на освоении Марса.