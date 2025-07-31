В Роскосмосе раскрыли, о чем Баканов беседовал с главой NASA

В Роскосмосе раскрыли, о чем Баканов беседовал с главой NASA Глава Роскосмоса Баканов обсудил с коллегой из NASA темы Луны и МКС

Руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр транспорта США — исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи провели встречу, обсудив сотрудничество Москвы и Вашингтона в вопросах освоения Луны и дальнего космоса, а также дальнейшей эксплуатации МКС, сообщили представители госкорпорации в Telegram-канале. По их словам, эти переговоры стали первой очной беседой руководителей космических агентств двух государств с 2018 года.

Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев заявил о продолжении утечки кислорода в российском модуле «Звезда» на МКС, несмотря на предпринятые меры по его герметизации. По его словам, при этом интенсивность ее снизилась. Специалисты из России и США совместно проводят работы по окончательному устранению возникшей проблемы, подчеркнул замруководителя госкорпорации.