«Утечка продолжается»: в Роскосмосе описали ситуацию на МКС Замглавы Роскосмоса Крикалев: утечка в модуле «Звезда» на МКС продолжается

Несмотря на принятые меры по герметизации, утечка воздуха в российском модуле «Звезда» Международной космической станции продолжается, сообщил заместитель главы Роскосмоса Сергей Крикалев на пресс-конференции перед запуском миссии Crew-11. Он добавил, что интенсивность при этом уменьшилась.

Утечка продолжается. Мы продолжаем усилия по ее поиску и устранению — недавние ремонтные работы серьезно сократили скорость утечки воздуха, — заявил Крикалев.

По словам представителя Роскосмоса, российские и американские специалисты совместно работают над окончательным решением проблемы. Первые признаки разгерметизации были зафиксированы еще в 2019 году, и с тех пор предпринималось несколько попыток ее устранения. В июне 2025 года ведомство сообщало о полном прекращении утечки, однако последующие наблюдения этого не подтвердили.

Крикалев подчеркнул важность предотвращения подобных ситуаций на будущих космических станциях. В настоящее время утечка не представляет непосредственной угрозы для экипажа МКС, но требует постоянного контроля и дальнейших ремонтных работ.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил Космический центр имени Кеннеди во Флориде, где провел встречу с международным экипажем миссии Crew-11. В состав экипажа вошел российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым в карьере.