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31 июля 2025 в 02:39

«Ждем вас обратно»: глава Роскосмоса встретился с экипажем Crew-11

Глава Роскосмоса Баканов пообщался с экипажем Crew-11 перед его полетом на МКС

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов посетил Космический центр имени Кеннеди во Флориде, где провел встречу с международным экипажем миссии Crew-11. В состав экипажа вошел российский космонавт Олег Платонов, для которого этот полет станет первым в карьере.

Желаем удачи и хорошей работы, ждем вас обратно. Спасибо вам, пусть все сложится, — обратился Баканов к астронавтам перед стартом.

Платонов представил главе Роскосмоса своих коллег по миссии: командира Зину Кардман (США), пилота Майкла Финка (США) и специалиста Кимию Юи (Япония). Российский космонавт подтвердил готовность всего экипажа к предстоящему полету, запланированному на четверг.

Визит Баканова в США также включает первую за восемь лет встречу с исполняющим обязанности администратора НАСА Шоном Даффи. Она запланирована на 31 июля.

Кроме того, глава госкорпорации посетил Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне. Основное внимание было уделено Центру управления полетами американского сегмента Международной космической станции. В ходе визита российская делегация также осмотрела тренажерный комплекс российского и американского сегментов МКС, лабораторию космического питания и провела встречу с российскими космонавтами, готовящимися к предстоящим экспедициям.

Роскосмос
Дмитрий Баканов
Crew Dragon
Флорида
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