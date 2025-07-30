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30 июля 2025 в 02:55

Гендиректор Роскосмоса посетил Центр управления полетами в Хьюстоне

Гендиректор Роскосмоса Баканов посетил ЦУП в Хьюстоне американского сегмента МКС

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов в рамках рабочего визита в США посетил Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне. Основное внимание было уделено Центру управления полетами американского сегмента Международной космической станции, сообщили в госкорпорации.

В ЦУПе Дмитрий Баканов встретился с сотрудниками главной оперативной группы управления полетами российского сегмента станции. Они находятся в Хьюстоне, на случай если ЦУП в подмосковном Королеве по каким-либо причинам будет вынужден передать им управление, — указано в сообщении.

В ходе визита российская делегация также осмотрела тренажерный комплекс российского и американского сегментов МКС, лабораторию космического питания и провела встречу с российскими космонавтами, готовящимися к предстоящим экспедициям. Это часть традиционной программы подготовки, когда все члены экипажа изучают оба сегмента станции для действий в нештатных ситуациях.

Визит Баканова продолжится встречами с руководством NASA. Кроме того, он посетит ключевые космические объекты.

Ранее сообщалось, что встреча представителя Роскосмоса с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи пройдет впервые с 2018 года. Переговоры запланированы на 31 июля.

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