Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 08:13

Первая за восемь лет встреча глав Роскосмоса и NASA пройдет в США

Роскосмос: переговоры Баканова с и. о. главы NASA пройдут 31 июля

Дмитрий Баканов Дмитрий Баканов Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон, чтобы встретиться с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи 31 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что это будут первые с 2018 года переговоры.

Стороны планируют обсудить текущие проекты, это будут первые с 2018 года переговоры руководителей Роскосмоса и NASA, — говорится в сообщении.

В рамках своего визита в США Баканов посетит космический центр имени Линдона Джонсона, производственное подразделение компании Boeing и встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Кроме того, российская делегация посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX.

Ранее глава Роскосмоса обсудил с основателем SpaceX Илоном Маском развитие дальнего космоса. Баканов признался, что у него была «пара дискуссий» на эту тему с американским миллиардером. Он также назвал Маска человеком, который сделал очень много для развития мировой космонавтики.

Роскосмос
NASA
Дмитрий Баканов
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США хотят предложить России деньги за Командорские острова
Психолог раскрыла истинную причину популярности лабубу среди детей
Фигурант дела «Крокуса» сказал брату ждать по ТВ «что-то интересное»
В Госдуме дали совет, как делать покупки при перебоях связи
Доллару предсказали «срыв с цепи»
На Дону мигранта задержали за попытку подорвать военного Минобороны
Россиянам раскрыли, во сколько обойдется набор для отправки ребенка в школу
Володин назвал бойцов СВО новой элитой и лучшей частью российского общества
Армия России вплотную приблизилась к селу с «пафосным названием»
Украина заочно приговорила к 15 годам тюрьмы российского депутата
Евросоюз разрешил одной стране нарушить антироссийские санкции
Разведчики НАТО заполонили небо у границ России на фоне заявлений Трампа
Украинский политик объяснил новый ультиматум Трампа
На Украине раскрыли, что Ермак пишет о западных лидерах в секретной тетради
В Сеть попал разговор брата Ермака перед поездкой в Кабул за наркотиками
В Европе признали непригодность дорог на случай конфликта с Россией
ВСУ бежали из села под Харьковом после ударов российской армии
В доме пенсионера после смерти нашли резиновую куклу и снимки голых мужчин
Опубликованы кадры кометы, которая вернется только через 800 веков
Россия может денонсировать соглашение с США по утилизации плутония
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля
Россия

Сожгли установки Patriot из Германии: удары по Украине сегодня, 27 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.