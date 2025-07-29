Первая за восемь лет встреча глав Роскосмоса и NASA пройдет в США

Первая за восемь лет встреча глав Роскосмоса и NASA пройдет в США Роскосмос: переговоры Баканова с и. о. главы NASA пройдут 31 июля

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон, чтобы встретиться с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи 31 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Отмечается, что это будут первые с 2018 года переговоры.

Стороны планируют обсудить текущие проекты, это будут первые с 2018 года переговоры руководителей Роскосмоса и NASA, — говорится в сообщении.

В рамках своего визита в США Баканов посетит космический центр имени Линдона Джонсона, производственное подразделение компании Boeing и встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов. Кроме того, российская делегация посетит корпуса сборки космических аппаратов и кораблей компании SpaceX.

Ранее глава Роскосмоса обсудил с основателем SpaceX Илоном Маском развитие дальнего космоса. Баканов признался, что у него была «пара дискуссий» на эту тему с американским миллиардером. Он также назвал Маска человеком, который сделал очень много для развития мировой космонавтики.