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28 июля 2025 в 09:45

Глава Роскосмоса обсуждал сотрудничество с Маском

Баканов заявил, что у него были дискуссии с Маском о развитии космоса

Илон Маск Илон Маск Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов обсуждал с основателем SpaceX Илоном Маском развитие дальнего космоса, пишет РБК. В интервью изданию он признался, что у него была «пара дискуссий» на эту тему с американским миллиардером. Баканов также назвал Маска человеком, который сделал очень много для развития мировой космонавтики.

Обсуждали мы потенциально совместное сотрудничество по дальнему космосу. Илон — очень увлеченный человек. Он действительно горит идеей колонизации Марса. Весь мир за этим внимательно наблюдает, — поделился глава Роскосмоса.

Баканов отметил, что такие разработки, как Falcon9, Starlink, Dragon, Starship, Falcon heavy, принадлежат компании Маска и занимают большую долю на ряде рынков космических услуг. Глава Роскосмоса признал, что здесь с ним можно лишь конкурировать, потому как в США очень развитые технологии.

Ранее стало известно о доставке двух гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» на солнечно-синхронную орбиту. В этом была задействована ракета-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный 25 июля.

Дмитрий Баканов
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