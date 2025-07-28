Глава Роскосмоса обсуждал сотрудничество с Маском Баканов заявил, что у него были дискуссии с Маском о развитии космоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов обсуждал с основателем SpaceX Илоном Маском развитие дальнего космоса, пишет РБК. В интервью изданию он признался, что у него была «пара дискуссий» на эту тему с американским миллиардером. Баканов также назвал Маска человеком, который сделал очень много для развития мировой космонавтики.

Обсуждали мы потенциально совместное сотрудничество по дальнему космосу. Илон — очень увлеченный человек. Он действительно горит идеей колонизации Марса. Весь мир за этим внимательно наблюдает, — поделился глава Роскосмоса.

Баканов отметил, что такие разработки, как Falcon9, Starlink, Dragon, Starship, Falcon heavy, принадлежат компании Маска и занимают большую долю на ряде рынков космических услуг. Глава Роскосмоса признал, что здесь с ним можно лишь конкурировать, потому как в США очень развитые технологии.

Ранее стало известно о доставке двух гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» на солнечно-синхронную орбиту. В этом была задействована ракета-носитель «Союз-2.1б», которая стартовала с космодрома Восточный 25 июля.