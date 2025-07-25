Раскрыто, что доставила на орбиту ракета Роскосмоса Роскосмос сообщил о выведении на орбиту спутников «Ионосфера-М»

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту два гелиогеофизических спутника «Ионосфера-М», сообщили представители Роскосмоса в Telegram-канале. Ракета стартовала с площадки космодрома Восточный в 08:54 мск.

Аппараты «Ионосфера-М» № 3 и 4, запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат». Аппараты взяты на управление — со спутниками установлена связь, проводится тестирование всех систем. Специалисты контролируют траекторию движения, — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о старте национального проекта по развитию космической сферы «Космос» с 1 января следующего года. По его словам, в настоящий момент руководство корпорации проводит работу по согласованию программ предприятий и отраслевых участников с задачами инициативы.

Кроме того, представители Роскосмоса сообщили о завершении миссии грузового космического корабля «Прогресс МС-29», который с осени прошлого года находился в составе МКС. Он вошел в плотные слои атмосферы, где практически полностью сгорел. Фрагменты аппарата были затоплены в несудоходном районе Тихого океана.