Названа дата запуска российского нацпроекта «Космос»

Национальный проект по развитию космической отрасли «Космос» стартует в России с 1 января 2026 года, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он рассказал, что сейчас корпорация согласовывает программы предприятий и участников отрасли с целями нацпроекта.

Баканов также подчеркнул, что власти поручили активно привлекать частный бизнес к реализации проекта. Президент России Владимир Путин утвердил национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» в июне 2024 года. Его цель — создание технологически независимой и конкурентоспособной на мировом уровне космической отрасли, которая будет формировать новые рынки в области передовых технологий и услуг. В рамках проекта планируют вывести на орбиту 1118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

Нацпроект включает восемь федеральных программ, среди которых «Космическая наука», «Космический атом», «Производственно-технологическая система» и «Связь и наблюдение за Землей». На его реализацию до 2036 года выделят около 4,4 трлн рублей из бюджета, из них 1,7 трлн рублей — в ближайшие шесть лет.

Ранее Баканов уволил двух топ-менеджеров Роскосмоса. По данным источника, свои должности покинули первый замгендиректора корпорации и директор департамента стратегического планирования.