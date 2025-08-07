Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:06

Путин встретится с Трампом в ближайшие дни

Ушаков заявил, что договоренность о встрече Путина и Трампа согласована

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российская и американская стороны договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, заявил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков. По его словам, в настоящий момент Москва и Вашингтон обсуждают конкретные детали, передает ТАСС.

По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке, — сказал Ушаков.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Прежде The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые источники сомневаются, что эти переговоры состоятся скоро, ведь реализация планов требует более тщательной подготовки.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
Россия
США
