Путин встретится с Трампом в ближайшие дни Ушаков заявил, что договоренность о встрече Путина и Трампа согласована

Российская и американская стороны договорились о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, заявил помощник российского лидера по международным вопросам Юрий Ушаков. По его словам, в настоящий момент Москва и Вашингтон обсуждают конкретные детали, передает ТАСС.

По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке, — сказал Ушаков.

Ранее глава Белого дома отметил продуктивность состоявшегося визита своего спецпосланника в Москву, выразив уверенность в высокой вероятности скорого завершения конфликта на Украине. Одновременно с этим госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил о возможном телефонном разговоре Трампа и президента России Владимира Путина в ближайшие дни, не исключив и их личной встречи.

Прежде The New York Times со ссылкой на свои источники сообщала о желании Трампа встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Некоторые источники сомневаются, что эти переговоры состоятся скоро, ведь реализация планов требует более тщательной подготовки.