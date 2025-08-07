Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 11:01

ФАБ разгромили заградотряды Нацгвардии Украины

ТАСС: в Днепропетровской области ликвидировали два заградотряда ВСУ

Авиационная бомба ФАБ-3000 Авиационная бомба ФАБ-3000 Фото: МО РФ

В Днепропетровской области уничтожены два крупных заградотряда из состава 17-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины «Рейд», сообщили в силовых структурах. Источник ТАСС рассказал, что для ударов использовали авиабомбы ФАБ, ликвидированы шесть человек. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

В селах Орестополь и Алексеевка Днепропетровской области ФАБ уничтожили два заградотряда. В очередной раз это была 17-я бригада противника. Их перебросили для контроля и сдерживания солдат 31-й бригады, — сказал он.

Ранее российские войска применили авиабомбу ФАБ-3000 по командному пункту 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Днепропетровской области. В результате удара были ликвидированы как украинские офицеры, так и иностранные инструкторы. В оборонном ведомстве информацию также не комментировали.

Тем временем стало известно об отступлении ВСУ со своих позиций в селе Новоселовка вглубь Днепропетровской области. Населенный пункт является первым значительным логистическим узлом на этом направлении фронта.

ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
Днепропетровская область
