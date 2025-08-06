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06 августа 2025 в 09:06

Стало известно о бедственном положении ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ отступают вглубь Днепропетровской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ отступают со своих позиций в селе Новоселовка вглубь Днепропетровской области, рассказали в российских силовых структурах ТАСС. Населенный пункт является первым значительным логистическим узлом на этом направлении фронта. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Противник отступает из Новоселовки вглубь Днепропетровской области, — сказал источник.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что командование ВСУ перебросило часть военнослужащих с позиций в Днепропетровской области на Красноармейское направление. По его словам, противник передислоцировал свои «наиболее боеспособные силы».

До этого в Сети опубликовали карту продвижения российских военных в Днепропетровской области. Как следует из сводки Минобороны России от 5 августа, под контроль российских подразделений перешел населенный пункт Январское. Географически этот населенный пункт расположен к западу от административной границы ДНР, что говорит о расширении зоны контроля российских войск за пределы исторических границ Донбасса.

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