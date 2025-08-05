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05 августа 2025 в 18:23

В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Сети опубликовали карту продвижения российских военных в Днепропетровской области, соответствующую публикацию сделал Telegram-канал «Два майора». Как следует из сводки Минобороны России от 5 августа, под контроль российских подразделений перешел населенный пункт Январское.

Географически этот населенный пункт расположен к западу от административной границы Донецкой Народной Республики, что свидетельствует о расширении зоны контроля российских войск за пределы исторических границ Донбасса. Текущая оперативная обстановка на этом участке фронта продолжает развиваться.

Ранее военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко заявил, что переход города Часов Яр под контроль российской армии может заставить Киев принять кардинальное решение, чтобы переломить ход боевых действий. По его словам, командование ВСУ может попытаться открыть новый фронт и переместить боевые действия в Черниговскую область.

Между тем Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские войска установили контроль над КПП Гоптовка. Объект расположен в Дергачевском районе под Харьковом — на границе с Белгородской областью. Минобороны России данную информацию не комментировало.

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