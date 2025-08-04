Российские войска установили контроль над КПП Гоптовка, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Объект расположен в Дергачевском районе под Харьковом — на границе с Белгородской областью. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Канал отмечает, что отступившие подразделения ВСУ пытаются разбомбить свой же КПП и уже нанесли по нему несколько ударов. При этом сам пункт находится примерно в 40 километрах от Харькова.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение сдать Донбасс из-за необходимости усилить оборону в Сумской и Харьковской областях. По его словам, у ВСУ не хватает солдат на Донецком направлении.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что военнослужащие ВС РФ улучшили позиции на Великоновоселковском направлении ДНР и продвигаются по Днепропетровской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали. Также, по его словам, ВСУ попали в критическую ситуацию на Красноармейском направлении. Пушилин объяснил, что вокруг одноименного города сжимается кольцо.